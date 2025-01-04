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السوداني يؤكد أنّ مكانة المرأة في المجتمع أولوية للحكومة


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، أنّ مكانة المرأة في المجتمع أولوية للحكومة، لافتاً الى أن الحكومة وفرت التخصيصات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "السوداني التقى، مجموعة من الطبيبات العراقيات، وثمّن الدور الكبير الذي تبذله الملاكات الطبية، خصوصاً الطبيبات، كونهنّ الأعلى نسبة قياساً بالأطباء في تأمين الخدمات الصحية بجميع أشكالها لكل المواطنين، مع تسخير الجهود والإمكانيات لتأسيس نظام صحي وطني متطور ومتكامل".

واستذكر السوداني بحسب البيان "دور ومهامّ الملاكات الطبية في مواجهة تحديات الإرهاب، والمرحلة التي شهدت معارك التحرير"، مؤكداً أنّ "الدور المهم للطبيبة العراقية كان حاضراً، مشيراً إلى مكانة المرأة في المجتمع وما تمثله من أولوية للحكومة، وهو ليس شعاراً وإنما مسؤولية".

وبين أنّ "الحكومة تحركت في عدة مسارات من أجل تطوير القطاع الصحي، ولاسيما من خلال إكمال البنى التحتية للمستشفيات قيد التنفيذ والمراكز الصحية وإنشاء مستشفيات جديدة"، لافتاً الى "إدخال ثلاث مستشفيات للخدمة في العاصمة بغداد خلال العام الحالي".

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث السوداني خلال اللقاء: 

- المرأة جزء من عملية البناء، ونحرص على التواصل مع هذه الفئة، والمجلس الأعلى للمرأة بوابة الحكومة معها.

- يجب أن تكون للطبية العراقية مكانة مهمة في تولي مناصب قيادية بوزارة الصحة، خصوصاً أنها أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية.

- أعطينا اهتماماً كبيراً للمستشفيات المتلكئة، ولاسيما منذ سنوات طويلة، والحكومة تنجز بين فترة وأخرى مستشفى جديداً.

- أولت الحكومة اهتماماً بإنجاز المراكز التخصصية وديمومة تشغيلها، وفصل موازنتها عن المديريات الأخرى.

- قانون الضمان الصحي خطوة مهمة في قطاع الصحة، والحكومة وفرت التخصيصات المطلوبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

- رفعت حكومتنا عنوان الخدمة، وجميع الشركاء يتعاونون معها من أجل تحقيق هذا الهدف.

- أفضل مدخل لتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة يكون عبر توفير الخدمات الصحية.

- لم يكن بحساباتنا التعامل مع المستشفيات المتلكئة على أنها تابعة للحكومات السابقة، وإنما عملنا على إنجازها. 

- اعتمدنا نظام الإدارة والتشغيل المشترك؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكسب الخبرة، وتم تفعيله في سبع مستشفيات.

- حققنا طفرة مهمة في توطين الصناعة الدوائية، وهناك استجابة كبيرة من قبل منتجي الصناعة الدوائية.

- الحكومة وفرت كل ما يلزم من أجل تأمين صناعة دوائية متطورة في العراق، من خلال قرارات أصدرها مجلس الوزراء.

- حجم تعاقدات كيماديا قفز من 10% إلى 35 % مع الشركات المحلية الوطنية، وهو عامل مشجع لتطوير خطوط الإنتاج.

- يجب أن يكون أداء الملاكات الطبية والفنية والإدارية هو الفيصل في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

- وضعنا إجراءات عديدة لزيادة وعي المواطنين في التعامل مع المؤسسات الصحية.

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