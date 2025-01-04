الأمين العام لحزب الله: الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الأمة

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، الشهيد أبو مهدي المهندس بأنه راية خفاقة في سماء الأمة.

وقال الشيخ قاسم في كلمة له بمناسبة ذكرى شهادة قادة النصر : إن "الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الأمة"، لافتا إلى، أن "الشهيد أبو مهدي المهندس نموذج للالتزام الولائي تحت سقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف".

وأشار إلى، أن "المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الصهيوني الواسع والعدوان".