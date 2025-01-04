السوداني والمندلاوي يبحثان دعم دور القطاع الخاص وإسناد الأجهزة الحكومية في تأدية واجباتها الخدمية والتنموية

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت،مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي دعم دور القطاع الخاص، وإسناد الأجهزة الحكومية في تأدية واجباتها الخدمية والتنموية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي أن السوداني التقى، اليوم السبت، المندلاوي، حيث شهد اللقاء التباحث في آخر التطورات التي تشهدها المنطقة".

كما جرى، خلال اللقاء وفق البيان، البحث في سبل دعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، للمضي في تحقيق التكامل من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي بمختلف أولوياته، وتنشيط البرامج الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، ودعم دور القطاع الخاص، وإسناد الأجهزة الحكومية في تأدية واجباتها الخدمية والتنموية".