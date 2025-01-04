احتفالية في البصرة لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر

أقامت هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة احتفالية لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر على كورنيش شط العرب بحضور رئيس ونائب رئيس مجلس البصرة وعدد من النواب وقادة آمنين واعضاء مجلس المحافظة واعضاء القنصلية الإيرانية وجمهور غفير .

والقيت كلمات وقصائد استذكرت مآثر الشهداء القادة ودورهم البطولي في ردع الارهاب وتحقيق النصر المؤزر معاهدين قادة النصر السير على نهجهم في الدفاع عن الارض والعرض والمقدسات .

وأكدوا اصرار حكومة البصرة المحلية على دعمها ووقوفها مع ابطال القوات الامنية والحشد الشعبي في تأدية واجباتهم في الحفاظ عن أمن واستقرار المحافظة.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح المعرض الفوتغرافي الخاص بالشهداء