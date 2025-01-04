الأخبار

احتفالية في البصرة لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر


أقامت هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة احتفالية لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر على كورنيش شط العرب بحضور رئيس ونائب رئيس مجلس البصرة وعدد من النواب وقادة آمنين واعضاء مجلس المحافظة واعضاء القنصلية الإيرانية وجمهور غفير .

والقيت كلمات وقصائد استذكرت مآثر الشهداء القادة ودورهم البطولي في ردع الارهاب وتحقيق النصر المؤزر معاهدين قادة النصر السير على نهجهم في الدفاع عن الارض والعرض والمقدسات .

وأكدوا اصرار حكومة البصرة المحلية على دعمها ووقوفها مع ابطال القوات الامنية والحشد الشعبي في تأدية واجباتهم في الحفاظ عن أمن واستقرار المحافظة.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح المعرض الفوتغرافي الخاص بالشهداء 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني والمندلاوي يبحثان دعم دور القطاع الخاص وإسناد الأجهزة الحكومية في تأدية واجباتها الخدمية والتنموية
الشيخ قيس الخزعلي ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز التفاهم
احتفالية في البصرة لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر
الأمين العام لحزب الله: الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الأمة
السوداني يؤكد أنّ مكانة المرأة في المجتمع أولوية للحكومة
الاتحادية تقبض على متهم بالترويج للعصابات الإرهابية في كركوك
رئيس الجمهورية يشيد بسيرة شهيد المحراب الوطنية لتوحيد البلاد
الاستيلاء على منزل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق
النزاهة: توقيف 5 مُوظَّفين بينهم مديرون بإحدى دوائر الكهرباء في مُحافظة كربلاء المقدسة
الطيران العراقي يدمر مضافة لداعش في سلسلة جبال حمرين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك