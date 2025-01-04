رئيس الجمهورية يشيد بسيرة شهيد المحراب الوطنية لتوحيد البلاد

ذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، العراقيين بالدور الكبير للسيد محمد باقر الحكيم، وجهوده لتوحيد المعارضة الوطنية العراقية في تلك السنوات، ومقارعة الدكتاتورية.

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال الاحتفالية السنوية الخاصة بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، "، "كان دوره نبيلاً للعمل على وحدة العراقيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم ومذاهبهم في مسار بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية".

وقال، لقد "حققنا الكثير، وما زال أمامنا الكثير خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية التي تهدد جميع دول المنطقة، والتي نحرص على أن نتجاوز آثارها من خلال الحوار والتفاهم والمضي في سياسة مقاومة الإرهاب وتوحيد جهود الجميع لصالح الأمن والسلام والبناء والتقدم الذي يعيد للمنطقة أمنها وسلامها، وطموح شعوبها إلى حياة حرة وكريمة".

وثمن رئيس الجمهورية، دور الشعب العراقي بارادته وعزمه لمواجهة التحديات، من أجل عراق حر ومستقل وعزيز ملتزم، بعدم الاعتداء على الآخرين، والسعي لصالح تكريس مبادئ الحوار وحفظ الحقوق العادلة للجميع، خصوصاً للإخوة في فلسطين الذين ندعم حقهم في حياة آمنة، لبناء دولتهم المستقلة.

واكد رئيس الجمهورية، حرصه الكبير على امن سوريا، التي تجاوز شعبها الشقيق الظروف الصعبة، مشددا في الوقت نفسه على دعم العراق لإعادة بناء سوريا المستقلة ضمن نهج الديمقراطية العادلة الحافظة لحقوق جميع مكونات الشعب السوري.