الاتحادية تقبض على متهم بالترويج للعصابات الإرهابية في كركوك

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، القبض على متهم بالترويج للعصابات الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان أن "معلومات استخبارية وردت الى قواتها تفيد بوجود كتابات على جدران أحد المنازل في قرية الخان بالحويجة، تشير إلى تنظيم داعش الارهابي. وعلى إثر ذلك، قامت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة بإسناد من الجهد الاستخباري وبالتعاون مع مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الحويجة، بالتحري والمتابعة، مما أسفر عن القبض على المتهم".

واضافت انه "وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه قام بكتابة هذه العبارات بهدف زعزعة الأمن في القرية"، مؤكدة انه "تم إحالة المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".