الشيخ قيس الخزعلي ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز التفاهم

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أهمية توحيد الصف الوطني، وتعزيز التفاهم بين مختلف القوى السياسية؛ لتحقيق المصالح العُليا للبلاد.

وقال مكتب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان: إن " الشيخ الخزعلي، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس الجمهورية "، لافتا إلى، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وسبل مواجهتها من خلال تعزيز وحدة الموقف الوطني".

وأكد الجانبان خلال اللقاء- بحسب البيان- على "أهمية توحيد الصف الوطني، وتعزيز التفاهم بين مختلف القوى السياسية؛ لتحقيق المصالح العُليّا للبلاد".

وناقش الجانبان، الجهود المبذولة لـ "تحقيق الاستقرار الداخلي، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بواقع البلاد، وتلبية تطلعات الشعب العراقيّ".

من جانبهِ، دعا رئيس الجمهورية إلى "اعتماد خطابٍ وطني جامع، يعكس روح الانتماء للوطن ويوحد الصفوف في مواجهة التحديات المشتركة"، مؤكدًا على، "دور القوى السياسية في ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية".

وأضاف البيان "في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف؛ لتحقيق المصالح الوطنية العليا وتجاوز التحديات الراهنة، بما يعكس تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أفضل".