الاستيلاء على منزل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق

استولت هيئة تحرير الشام الارهابية اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، على منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني وسط العاصمة السورية دمشق.

وقال الصحفي الكردي سرتيب جوهر في منشور على صفحته الخاصة في (الفيس بوك) إن "مسلحين تابعين لجهاز الأمن العام في هيئة تحرير الشام، استولت على مفاتيح منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في دمشق وأغلقت أبوابه".

وأضاف أن "السفارة العراقية في دمشق كثفت اتصالاتها بعد الحادث واحتجت عليه"، مبينا أنه "جرى تبليغ الإدارة الجديدة في سوريا بالحادث لاتخاذ اللازم".

وسكن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني لفترة في العاصمة السورية دمشق في سبعينات القرن الماضي، ويمتلك هناك شقة في الطابق السابع من إحدى العمارات السكنية تبلغ مساحتها 150 متر مربع.