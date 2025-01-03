اعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية نشر مقطع فيديو لنزلاء في السجن

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، بإعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية نشر مقطع فيديو لنزلاء في السجن.

وقالت وزارة العدل في بيان، إنه "بعد تسريب مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من النزلاء يهددون امن الدولة وجه وزير العدل بتشكيل لجنة تحقيقية وبعد توجه اللجنة الى القسم السجني تم ضبط الهاتف النقال وفتح تحقيق في كيفية دخول الهاتف الى القاعة السجنية، كما تم إحالة النزلاء الى الجهات التحقيقية".

وأضافت أن "وزير العدل وجه بإعفاء مدير سجن التاجي المركزي من مهامه بسبب تقصيره في اداء مهامه، وباتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المقصرين بإدخال الهاتف الى القاطع السجني وتحريك شكوى جزائية ضد النزلاء بتهمة تهديد امن الدولة لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة، الإضافة إلى التأكيد على تطبيق العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات".

وأوضحت الوزارة أنها "عازمة على تعزيز الرقابة في المؤسسات الإصلاحية ومنع أي خرق أمني أو إداري يمس بنظام السجون"، مشيرة إلى أنها "لن تتهاون مع أي تقصير يهدد سلامة النظام الإصلاحي أو يخل بالتزامات الوزارة تجاه العدالة والمجتمع".