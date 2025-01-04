الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
النائب مصطفى سند ينشر في حسابه الخاص وثيقة من وزارة المالية تظهر عدم تسديد اقليم كردستان العراق الإيرادات غير النفطية
وكالة انباء براثا
124
2025-01-04
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العتبة العسكرية المقدسة: أكثر من ثلاثة ملايين زائر شاركوا بمراسم زيارة الإمام الهادي (ع)
النائب مصطفى سند ينشر في حسابه الخاص وثيقة من وزارة المالية تظهر عدم تسديد اقليم كردستان العراق الإيرادات غير النفطية
السوداني والمندلاوي يبحثان دعم دور القطاع الخاص وإسناد الأجهزة الحكومية في تأدية واجباتها الخدمية والتنموية
الشيخ قيس الخزعلي ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز التفاهم
احتفالية في البصرة لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر
الأمين العام لحزب الله: الشهيد أبو مهدي المهندس راية خفاقة في سماء الأمة
السوداني يؤكد أنّ مكانة المرأة في المجتمع أولوية للحكومة
الاتحادية تقبض على متهم بالترويج للعصابات الإرهابية في كركوك
رئيس الجمهورية يشيد بسيرة شهيد المحراب الوطنية لتوحيد البلاد
الاستيلاء على منزل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن العراق بين تحديات المرحلة وآفاق المستقبل.. ما هو عنصر القوة الضامن فشل كل مخططات الهيمنة؟
348
صور.. ضبط دار سكنية تستخدم لذبح الخيل والحمير في الديوانية
345
ضباط وأثرياء عراة والثمن باهض.. أمن السليمانية ينسف شبكة "المقاطع الجنسية"
334
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حقائق تفضح كذب النفاق الإعلامي ومعاييره المزدوجة
294
اعفاء مدير سجن التاجي وتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية نشر مقطع فيديو لنزلاء في السجن
282
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك