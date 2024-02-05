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المقاومة الإسلامية هاجمت هدفاً بمدنية إيلات بالطيران المسيّر


صرحت المقاومة الإسلامية بأنها هاجمت اليوم الاثنين، هدفا بمدنية إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء. وفي بيان لها، قالت المقاومة الإسلامية ، استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين، هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء.  وكذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأحد، استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء. وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له. وأفاد مراسل القناة الروسية في سوريا، بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق. وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي الـ25 من يناير، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت ميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها أنها قصفت أيضا ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر. وفي وقت سابق، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق"  أنها هاجمت هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسيّر. وكانت فصائل المقاومة في العراق قد حذرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان. وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.
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