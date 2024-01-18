بعد خطابه بدافوس... الفتح يوجه طلبا للسوداني بشأن وجود القوات الأجنبية

طالب تحالف الفتح، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتنفيذ الكلام الذي أطلقه خلال مؤتمر دافوس بخصوص تواجد القوات الأجنبية في العراق، فيما اعتبر إخراجهم "مطلبا شعبيا".

وقال القيادي بالتحالف، علي حسين، في حديث ل/ المعلومة/، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عندما تحدث وأطلق كلمات جريئة بخصوص وجود التحالف الدولي، في العراق، فهو ملزم بتحقيقها لا سيما أنه ركز على نقطة مهمة والتي تؤكد أن إخراج القوات الأجنبية يعد مطلبا شعبيا".

وأضاف، أن "رئاسة مجلس الوزراء مطالبة بتنفيذ المطالب الشعبية"، متوقعا "تشكيل لجان حكومية لتحديد مواعيد خروج الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى من الأراضي العراقية".

وأوضح القيادي بتحالف العامري، أن "هذه اللجان ستعمل بصورة منظمة ترتيبية على جدولة إخراج الأمريكان"، مشيرا إلى أن "استمرار وجود قوات الاحتلال في البلد، أضر كثيرا بسيادة العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال جلسة الحوارية، ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أن مبررات وجود قوات التحالف الدولي في العراق انتهت، فيما أكد أن إخراج التحالف الدولي مطلب شعبي ونحن جادون بتنفيذه.

وأصدرت أغلب القوى السياسية العراقية تأييدها لرئيس الوزراء بشأن خطوات إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد سلسلة من الاعتداءات ضد القوات الأمنية العراقية.