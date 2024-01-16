الأخبار

قيادي في الإطار: أمريكا تسعى لجعل كردستان حلبة صراع إقليمية


اتهم القيادي في الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء، أمريكا بالسعي لجعل إقليم كردستان حلبة صراع إقليمية.

وقال عبد الهادي في حديث لـ /المعلومة/، إن "دستور العراق يمنع وجود أي تنظيمات مشبوهة على أراضيه تشكل خطرًا على أمن دول الجوار، وهو سياق اتفق عليه كل سياسيي البلاد من أجل حماية أمنها واستقرارها وبناء علاقات وثيقة مع كل دول الجوار دون استثناء".

وأضاف أن "أمريكا لا تريد الاستقرار للمنطقة، وهي من وراء دعم وجود أحزاب ومنظمات مشبوهة، بعضها مسلح في إقليم كردستان، بل تمولها في بعض الأحيان، مما جعل الإقليم نقطة ساخنة في الصراع الحاصل في الشرق الأوسط، والذي قد ينفجر في أي لحظة بسبب محاولات أنقرة التلاعب بأمن واستقرار عدة دول".

وأشار إلى أن "أمامنا 3 مخاوف جدية في العراق، وهي مساعي واشنطن لاستنزاف دول الجوار من خلال خلق ساحة صراع في كردستان يدفع ثمنها المدنيين، بالإضافة إلى جذب منظمات وأحزاب مشبوهة لتحقيق أجندة أمريكية، ناهيك عن ضرب استقرار هذه المناطق وما ينتج عنه من نزوح قسري"، لافتًا إلى "ضرورة أن يدرك الجميع خطورة أجندة واشنطن في إقليم كردستان".

وتدعم واشنطن منظمات وأحزاب، بعضها مسلح، مناوئة لبعض دول الجوار وتشكل تحديًا أمنيًا مباشرًا، مما استدعى اتخاذ خيارات عسكرية بين فترة وأخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يبحث مع مستشار الامن القومي الامريكي في دافوس صياغة جدول زمني لانهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
النائب كاظم الطوكي : لا تقدموا شخصية طائفية لرئاسة البرلمان
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
الاستخبارات العسكرية تطيح بارهابي كان "جنديا " في داعش بمحافظة الانبار
الداخلية تنفي اصدار عفو عن جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين المحكومين بالسجن
خلية الصقور الاستخبارية ومفرزة من مكافحة المخدرات تقتل اخطر تاجر مخدرات في المثنى
بالوثيقة .. انهاء تنسيب مدير التسجيل العقاري في الانبار
اعفاء مدير تقاعد البصرة من منصبه وتكليف بديل عنه
السوداني : العراق منفتح على جميع انواع التعاون مع الشركات العالمية ذات التكنولوجيا الحديثة
الناطق باسم كتائب حزب الله : لو سالنا الاخوة في الحرس الثوري عن الهدف الامثل للثار لكان رأينا ضرب اهداف في السعودية والامارات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك