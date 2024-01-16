قيادي في الإطار: أمريكا تسعى لجعل كردستان حلبة صراع إقليمية

اتهم القيادي في الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء، أمريكا بالسعي لجعل إقليم كردستان حلبة صراع إقليمية.

وقال عبد الهادي في حديث لـ /المعلومة/، إن "دستور العراق يمنع وجود أي تنظيمات مشبوهة على أراضيه تشكل خطرًا على أمن دول الجوار، وهو سياق اتفق عليه كل سياسيي البلاد من أجل حماية أمنها واستقرارها وبناء علاقات وثيقة مع كل دول الجوار دون استثناء".

وأضاف أن "أمريكا لا تريد الاستقرار للمنطقة، وهي من وراء دعم وجود أحزاب ومنظمات مشبوهة، بعضها مسلح في إقليم كردستان، بل تمولها في بعض الأحيان، مما جعل الإقليم نقطة ساخنة في الصراع الحاصل في الشرق الأوسط، والذي قد ينفجر في أي لحظة بسبب محاولات أنقرة التلاعب بأمن واستقرار عدة دول".

وأشار إلى أن "أمامنا 3 مخاوف جدية في العراق، وهي مساعي واشنطن لاستنزاف دول الجوار من خلال خلق ساحة صراع في كردستان يدفع ثمنها المدنيين، بالإضافة إلى جذب منظمات وأحزاب مشبوهة لتحقيق أجندة أمريكية، ناهيك عن ضرب استقرار هذه المناطق وما ينتج عنه من نزوح قسري"، لافتًا إلى "ضرورة أن يدرك الجميع خطورة أجندة واشنطن في إقليم كردستان".

وتدعم واشنطن منظمات وأحزاب، بعضها مسلح، مناوئة لبعض دول الجوار وتشكل تحديًا أمنيًا مباشرًا، مما استدعى اتخاذ خيارات عسكرية بين فترة وأخرى.