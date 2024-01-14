قيادي في تحالف الانبار الموحد : الحلبوسي استخدم المال السياسي للسيطرة على البرلمان مجدداً

اتهم القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الوهاب البيلاوي، الاحد، رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي بمحاولة السيطرة على البرلمان مرة أخرى، فيما اكد ان الأخير استخدم جميع إمكانيات الحكومة من اجل فرض نفوذ حزب تقدم على مجلس النواب.

وقال البيلاوي في حديث ل / المعلومة /، إن "الفترة الأخيرة شهدت تامر عدد من القيادات الأمنية في المحافظات الغربية من اجل إيداع خصومه بالسجون"، مشيرا الى ان "المواطنين شعروا بالتحرر من سطوة حزب تقدم في الانبار بعد اقالته بقرار الاتحادية".

وتابع، ان "ضعف الحلبوسي بشكل خاص وتقدم بشكل عام، اصبح واضحا بعد فضيحة استخدام الأموال الطائلة للسيطرة على البرلمان مجددا"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب المطرود محمد الحلبوسي يحاول السيطرة على مجلس النواب مرة أخرى".

واستطرد البيلاوي: ان "استخدام المال السياسية من اجل فرض النفوذ على باقي القوى السياسية لن يؤثر على الواقع السياسي الجديد في مرحلة ما بعد الحلبوسي"، مضيفا ان "الأخير استخدم جميع إمكانيات الحكومة من اجل فرض نفوذ حزب تقدم على مجلس النواب".

وكان مصدر مطلع قد اكد، أن "رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، قام بشراء العديد من ذمم النواب، وذلك بمنحهم مبلغ 350 الف دولار وعجلة (تاهو) مقابل التصويت لمرشحه، شعلان الكريم"، لافتا الى أن "الحلبوسي استطاع كسب أصوات العديد من الأصوات من مختلف القوى السياسية".