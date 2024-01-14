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شركة نفط ميسان توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن توعد مدير الشركة للموظفين بالفصل بعد المطالبة بحقوقهم


اوضحت شركة نفط ميسان ما تم تداوله من انباء بشأن توعد مدير الشركة للموظفين بالفصل بعد المطالبة بحقوقهم".

وقالت الشركة في بيان :" ان ما ورد من انباء بهذا الشأن هي عارية عن الصحة حيث ان مدير الشركة تعامل مع كافة الموظفين بشكل انساني مبني على التفاهم والود وشهدت الشركة في عهده زيادة في حجم الانجازات والاعمال المتحققة ، مبينة ان ما حصل كان لتواجد مجموعة من موظفي الشركة المنظمين لوقفة وقد التقى بهم المدير العام لمدة زادت عن الساعة مستمعاً لجميع اطروحاتهم واراءهم ومطالبهم".

واضافت :" ان المدير العام طلب من الحاضرين التحدث معه بصورة مباشرة ودون قيود بهدف الاستماع لطلباتهم كونه حاضراً بينهم ، حيث لم يتعد او يتجاوز على اي منهم ، انما طالب ومن باب توحيد المطالب بان يلتقي بمجموعة من ممثليهم لايضاح جميع التفاصيل والمتعلقات حول الامور والقضايا التي خرجوا من اجلها ، الا انه تم ملاحظة مجموعة من الحاضرين تحاول التحريض على ايقاف عجلة الانتاج ومحاولة التشجيع على العصيان ، والتعطيل والتشويش على عمل الجهات الرقابية العاملة في الشركة لانجاز استحقاقات الموظفين ، وهذا الامر خارج عن سياقات التظاهر او الوقفات المطالبة بالحقوق كونه يؤدي لإيقاف النمو ومسيرة الانتاج ، كما لا يرضاها القانون والتشريعات التي اقرها القانون العراقي في مثل هكذا حالات".

واشارت الى المدير العام يتابع جميع المطالب والقضايا التي تهم المنتسبين وهو سياق عمل ثابت لدى الادارة العليا ، لافتاً الى ان ادارة الشركة لها الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على سمعة ونزاهة الشركة ومديرها العام واللجوء الى القضاء العراقي ، بعيداً عن الابتزاز والتسويق الاعلامي المغرض ومحاولة التشويه الزائفة

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شركة نفط ميسان توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن توعد مدير الشركة للموظفين بالفصل بعد المطالبة بحقوقهم
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