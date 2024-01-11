مستشار السوداني: قوات التحالف ستغادر جميع مقراتها بعد اتخاذ قرار الانسحاب

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم الخميس، أن قوات التحالف الدولي ستغادر جميع مقراتها بعد اتخاذ قرار الانسحاب، مشيرا إلى أن القوات العراقية ستعمل على تعزيز أماكنها بعد خروجها.

وقال الركابي في حديث متلفز، إنه "هناك فرق فنية بين بغداد وواشنطن لبدء عملية اخراج القوات الاميركية بطرق نظامية"، مبينا أن القوات العراقية تسلمت العديد من المقار للقوات الأجنبية وستتسلم الباقي بعد جدولة خروج القوات الأميركية وهي قادرة على حفظ الامن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن "العلاقة مع اميركا وباقي الدول مبنية على أساس التعاون المشترك ومصلحة البلاد"، مشيرا إلى أنه "العراق يختلف عما قبل 2003 بعلاقاته الطيبة مع جميع دول العالم والمجتمع الدولي".

وأوضح الركابي أنه "لا مشكلة في الحفاظ على مكانة العراق الدولية بعد اخراج القوات الأميركية من البلاد".

وأكد أن "القرار النهائي لخروج القوات الأميركية بيد اللجان الفنية المشكلة وموقف الحكومة "، لافتا إلى أن السوداني اكد قدرة القوات العراقية والحشد على مواجهة أي اعتداء محتمل او تهديد امني".

واشار إلى أن "قوات التحالف الدولي ستغادر جميع مقراتها بعد اتخاذ قرار الانسحاب"، مؤكدا أن القوات العراقية ستعمل على تعزيز أماكن تواجد القوات الاميركية بعد خروجها".