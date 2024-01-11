تقدم: اجتماعنا انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان

كشف القيادي في حزب تقدم النائب "يحيى المحمدي"، اليوم الخميس، عن ترشيح "شعلان الكريم" لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال المحمدي في تدوينة على حسابه الرسمي بالفيسبوك، إن: "اجتماع حزب تقدم اليوم، انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب".

وأشار المحمدي إلى أن "منصب رئاسة البرلمان هو استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً بـ (44) نائباً في البرلمان مشفوعاً بالتواقيع".

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جدول أعمال جلسته المقرر انعقادها السبت المقبل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل ستتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب".

وأشار البيان إلى أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".

وفي وقتٍ سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، النائب ليث الدليمي.

والدعوى التي رفعها الدليمي ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان".