عتمرات في بيت الله مسجونات بقبضة الشيطان..

هشام عبد القادر ||

مروة الصبري..

رانيا العسال..

فكرة الضبياني..

الذهاب إلى الله بحكومة بني سعود اصبح الشيطان يصطاد كل من يذهب إلى الله وبقلبه حب لليمن ..هذا يوحي إن اليمن جزء من بيت الله وهو كذالك لإن الركن اليماني ركن اساسي في بيت الله...ونتوقع ماهو اعظم ذبح النفس الزكية بين الركن والمقام.. والنفس الزكية بايام الحج بذي الحجة وهذه مقدمات اسر الحجاج والمعتمرين...فإلى اين وصلنا بهذا العصر لا تقديس للمقدسات لا تقديس للحرمات والنفس ..نحذر الأمة الإسلامية من غضب السماء.. أثر السكوت إذا لم يكن لدينا غيرة على بيت الله الأمن فماذا بعد هذه الجرائم ..نحن في ملتقى كتاب العرب والأحرار والاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فرع اليمن والحملة الدولية لتحرير المقدسات وتدويل إدارتها وكل حر وشريف بهذه الأرض ندين هذه الجرائم التعسفية بحق المعتمرين والحجاج ..ونعلن حملتنا المستمرة ضد هذه الجرائم والاعمال التي لا ترضي الله ورسوله.. ونقف بكل قوتنا مع المقدسات ومع الشعوب المظلومة بالحق ...ونطلب من كل حملة الأقلام شن حملة إعلامية عالمية بوقفة مشرفة تقول لا للإختطافات القهرية بحق المعتمرين والحجاج لا لقتل النفس الزكية..

والحمد لله رب العالمين

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