محلل سياسي : موقف وزير الخارجية خلال مؤتمره مع لافروف "مخزي"

رأى المحلل السياسي حسين الكناني ان موقف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي كان مخزياً، لافتا الى ان الوزير قد اكد ذهاب العراق باتجاه اميركا وتوجهاتها.

وقال الكناني في تصريح لـ /المعلومة/، ان "هناك هيمنة أميركية على القرار السيادي في العراق خصوصا مايتعلق بعمل الشركات الأجنبية، حيث تعمل واشنطن على معاقبة بغداد عندما تقوم في كل مرة ببحث وابرام مذكرات تفاهم مع شركات روسية وصينية".

وأضاف ان "روسيا تمتلك علاقات قديمة مع العراق وتعاون في الكثير من المجالات المتعلقة بالصناعات الحربية وكذلك داعمة للسياسة العراقية، وبالتالي فأن موقف وزير الخارجية وتصريحه بشأن التوجه لاميركا للحديث معها حول التعاون مع روسيا ماهو الا موقف مخزي".

وبين ان "حديث وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي يؤكد ذهابه باتجاه الولايات المتحدة وتوجهاتها، حيث هناك الكثير من المسؤولين في الدولة خاضعين بشكل غريب لقرارات الإدارة الأميركية".