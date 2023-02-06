النائب محمد البلداوي : : العراق بدأ فعليا بكسر الارادة الامريكية

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاثنين، ان العراق بدأ بكسر الارادة الامريكية التي تسير بها وفق مبدأ اما ان تكون في صفي او انت خصمي، فيما اكد ان العراق بحاجة ماسة الى مزيدا من العلاقات الدولية لتطوير الخبرات واستغلال الإمكانيات المتاحة.

وقال البلداوي في حديث ل /المعلومة/ إن "العراق بدأ بالفعل من التخلص من الغطرسة الاميركية التي تسير بها من السيطرة على موارد البلد"، مشيرا الى ان "الحكومة بحاجة ماسة الى مزيدا من العلاقات الدولية لتطوير الخبرات واستغلال الإمكانيات المتاحة، فضلا عن المنهاج الحكومي على ارض الواقع".

وتابع، ان "قيادة السودانى الحكيمة ستتجاوز ورقة أمريكا التي تدفع بها لأضعاف قيمة الدينار من اجل استخدامها كورقة ضغط على الحكومة والشعب"، لافتا الى ان "الوضع الاقتصادي في العراق هو أفضل ما مر به في السابق ويتحتم على الجميع توضيفه في بناء البلد".

وبشأن العلاقات الدولية التي بدأت الحكومة في اقامتها يبين كريم: ان "العراق بدأ بكسر الارادة الامريكية التي تسير بها وفق مبدأ اما ان تكون في صفي او انت خصمي".

وكان المحلل السياسي ابراهيم السراج قد تحدث في وقت سابق لـ / المعلومة /، إن "الحكومة اليوم لديها برنامجاً حكومياً لتفعيل علاقاتها وفتح المسارات الدبلوماسية والحوار مع كل دول العالم بما يتجه مع مصالح العراق، وتمثل زيارة لافروف الى بغداد ضمن هذا المنهج".