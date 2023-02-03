السوداني يصدر توجيهات تخص واقع قطاع إنتاج الدواجن

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، توجيهات تخص واقع قطاع إنتاج الدواجن في العراق.

وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد، وشدد على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شؤون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي".

كما وجّه السوداني، وفق البيان، "بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن، مشدداً على أهمية حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها".