السوداني وبن زايد يتباحثان في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها. الثنائية وسبل تعزيزها

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدّد محمد بن زايد، "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي، مؤكداً الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وشكر السوداني "هذه الدعوة، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة، ووعد سيادته بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".