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زيدان يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسببي الضرر بالاقتصاد الوطني


وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسببي الضرر بالاقتصاد الوطني.

وذكر بيان للقضاء ، أن " زيدان وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا".

ودعا زيدان، بحسب البيان، وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني الإيعاز إلى "مديريات الشرطة المختصة ومفارز الامن الوطني التنسيق مع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام كلا حسب اختصاصه المكاني بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود".

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