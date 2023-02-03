النزاهة تستقدم قائممقام قضاء خانقين الحالي إثر فقدان 900 كرفان بمجمع النازحين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعو، صدور أمرٍ باستقدام قائممقام قضاء خانقين في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان أنَّ "الأمر صدر في قضيَّة فقدان أكثر من (900) كرفانٍ في مجمع النازحين في ( وند1) و (وند2) في قضاء خانقين، إضافة إلى فقدان شبكة الكهرباء من الأعمدة والأسلاك والمُحوّلات، فضلاً عن فقدان الخيام".

وأكَّدت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة جاء؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

ونصَّت المادَّة المذكورة على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس كلّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.