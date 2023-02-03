توجيهات حكومية لمعالجة تهريب العملة

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً، اليوم الخميس، بحضور عدد من القادة الأمنيين".

وأضاف أن السوداني "أصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق".

وأكد السوداني بحسب البيان على "انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات".