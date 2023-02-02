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الامن الوطني يلقي القبض على اصحاب شركات كبيرة تقوم بتهريب العملة


اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القبض على اصحاب شركات كبيرة تقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار وتهريب العملة.

وذكر الجهاز في بيان  أنه "بأشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة واستنادا الى توجيهاته القى جهاز الامن الوطني القبض على مجموعة من اصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار، فضلا عن تهريب العملة".

واضاف ان "العملية تمت بعد جهد استخباري واوامر قضائية وستبقى مستمرة حتى القبض على جميع الاهداف"، مشيرا الى ان "هذه العملية تأتي ضمن جهود وخطة الحكومة في السيطرة على ملف تهريب العملة".

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