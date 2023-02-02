كشف مصدر مطلع، الخميس، عن تكليف العميد الركن انور مال الله بمنصب رئيس اركان عمليات ديالى.
وقال المصدر ،ان" اوامر رسمية صدرت بتكليف العميد الركن انور مال الله الزهيري بمنصب رئيس اركان قيادة عمليات ديالى".
واضاف،ان" الزهيري من القيادات العسكرية المعروفة في ديالى وسبق تبوء مناصب في الفرقة الخامسة للجيش العراقي".
وشهدت عمليات ديالى تغيرات جوهرية في الاشهر الماضية من قبل وزارة الدفاع وفق مقتضيات المصلحة العامة".
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