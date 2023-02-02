المالية النيابية تعتزم تشكيل لجنة لمتابعة تأخر ارسال الموازنة

كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن عزمها تشكيل لجنة لمتابعة تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة، داعية الحكومة إلى الإسراع في إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى مجلس النواب.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "اللجنة المالية النيابية تعتزم تشكيل لجنة للتنسيق مع الحكومة بشأن إرسال الموازنة العامة لعام 2023 إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "حكومة السوداني بعد مضي أربعة أشهر على تشكيلها يتوجب عليها ارسال الموازنة خلال فترة وجيزة وبخلاف ذلك ستعرض نفسها للمساءلة القانونية".

وشدد الجبوري على "ضرورة انجاز الموازنة ومن ثم تحويلها إلى البرلمان في اسرع وقت ممكن"، مبينا أن "البلد بأمس الحاجة لتشريع قانون الموازنة".

وكان النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي حذر في وقت سابق، من مغبة استمرار وضع تقديرات مالية غير مناسبة ضمن الموازنة، مبينا ان قانون الموازنة سيخالف القانون في حال تجاوز العجر الـ 5%.