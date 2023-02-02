الأخبار

المالية النيابية تعتزم تشكيل لجنة لمتابعة تأخر ارسال الموازنة


كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن عزمها تشكيل لجنة لمتابعة تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة، داعية الحكومة إلى الإسراع في إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى مجلس النواب.   

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "اللجنة المالية النيابية تعتزم تشكيل لجنة للتنسيق مع الحكومة بشأن إرسال الموازنة العامة لعام 2023 إلى مجلس النواب". 

وأضاف أن "حكومة السوداني بعد مضي أربعة أشهر على تشكيلها يتوجب عليها ارسال الموازنة خلال فترة وجيزة وبخلاف ذلك ستعرض نفسها للمساءلة القانونية". 

وشدد الجبوري على "ضرورة انجاز الموازنة ومن ثم تحويلها إلى البرلمان في اسرع وقت ممكن"، مبينا أن "البلد بأمس الحاجة لتشريع قانون الموازنة". 

وكان النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي حذر في وقت سابق، من مغبة استمرار وضع تقديرات مالية غير مناسبة ضمن الموازنة، مبينا ان قانون الموازنة سيخالف القانون في حال تجاوز العجر الـ 5%.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تعتزم تشكيل لجنة لمتابعة تأخر ارسال الموازنة
عضو تحالف الفتح علي الزبيدي: اميركا فرضت سطوتها على الإيرادات العراقية عبر البنك الفيدرالي
النائب عدي عواد يكشف شرطاً أميركياً غير مسبوق لخفض الدولار
عضو في تحالف الفتح: ارتفاع الدولار نتيجة اتفاقات "خفية" أبرمها الكاظمي مع واشنطن
تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية
القبض على إرهابيين نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل
رئيس الجمهورية: إقرار الموازنة منطلق لعملية تنموية في البلاد
مستشار الأمن القومي : الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع
النزاهة تنفذ عمليات ضبط في ذي قار والبصرة
البجاري تدعو الى نشر التوعية بمخاطر حروب النظام المقبور عبر تضمينها بالمناهج الدراسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك