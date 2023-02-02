النائب عدي عواد يكشف شرطاً أميركياً غير مسبوق لخفض الدولار

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، الخميس، عن أبرز الشروط الأميركية مقابل خفض أسعار الدولار، مبينا ان العراق سيطرح خطة متكاملة امام البنك الفدرالي خلال الأيام المقبلة.

وقال العواد في حوار متلفز ان "العراق وعبر وزير خارجيته سيطرح حل الازمة من خلال القبول بـ 50% من إجراءات البنك الفدرالي الأميركي مقابل تأجيل الشروط المتبقية لمدة معينة تطبيق بشكل تدريجي".

وأضاف ان "الإجراءات الأميركية عبارة عن ضغوط سياسية لإرغام حكومة محمد شياع السوداني وافشالها باي طريقة ممكن دون اظهار ذلك علنا".

وأشار الى ان"الشروط الأميركية مقابل انهاء تلك الإجراءات هي توقف الحكومة من محاسبة الفاسدين المرتبطين بأمريكا فضلا عن إيقاف أي تهديد ضد قواعدها العسكرية في العراق وشروط سياسية أخرى".