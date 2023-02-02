عضو في تحالف الفتح: ارتفاع الدولار نتيجة اتفاقات "خفية" أبرمها الكاظمي مع واشنطن

أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، الخميس، ان الحكومة السابقة مسؤولة عن عملية ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي.

وقال حسين في تصريح لـ /المعلومة/ إن "حكومة مصطفى الكاظمي السابقة أبرمت اتفاقات عديدة خفية مع واشنطن تساعد الأخيرة على فرض سيطرتها على تحديد سعر صرف الدولار"، مشيرا الى ان "الحكومة الحالية تفاجأت من هذه الاتفاقيات كونها ابرمت في الخفاء وتم حجبها على المواطن العراقي".

وأضاف، أن "حكومة السوداني اتخذت إجراءات حقيقية بصدد تحديد سعر صرف الدولار وعودة الدينار العراقي بقوة الى السوق"، مبينا أن "نتائج هذه الإجراءات تتطلب وقت طويل حتى تبدأ بالظهور".

ورجح، "استمرار ارتفاع الدولار في الوقت الراهن الى أسعار أعلى مما هي عليه الان"، فيما عزا أسباب ارتفاعه الى "الضغوط الامريكية وبعض المصارف العراقية التابعة لأحزاب سياسية".

ويشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق في سعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة المحلية حيث ارتفع من 1460 في السوق المحلية إلى 1772 الف دينار لكل 100 دولار.