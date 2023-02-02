أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية.

وقالت الامانة العامة في بيان ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة في 31/1/2023، الموافقة على ما يأتي:

أولا: استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب الآتي:

1. استحداث (80) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة ميسان/ مديرية الزراعة، ضمن النفقات التشغيلية للمحافظة المذكورة آنفا.

2. استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ مركز الوزارة، ضمن النفقات التشغيلية لوزارة الإعمار والإسكان.

3. استحداث (132) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الزراعة/ مركز الوزارة ضمن النفقات التشغيلية ل‍وزارة الزراعة.

4. استحداث (148) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الزراعة/ دائرة البيطرة، ضمن النفقات التشغيلية للدائرة المذكورة آنفا.

5. استحداث (38) درجة وظيفية ضمن موازنة الأمانة العامة لمجلس النواب، ضمن النفقات التشغيلية للمجلس المذكور آنفا، وإدراج فرق المبلغ السنوي (395806800) دينار إلى موازنة الأمانة العامة لمجلس النواب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.

6. استحداث (437) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة الزراعة/ دائرة الغابات والتصحر، ضمن النفقات التشغيلية للدائرة المذكورة آنفا.

7. استحداث (71) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة كربلاء المقدسة،ضمن النفقات التشغيلية للمجلس المذكور آنفا.

8. تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (370 لسنة 2022) بشأن استحداث درجات وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الفرات الأوسط التقنية ليصبح العدد (706) درجات وظيفية بدلا من (766) بعد استبعاد (60) درجة وظيفية.

ثانيا: امتناع الجهات المذكورة آنفا عن تعيين عقود جديدة أو تشغيل أجور يومية مستقبلا.