مستشار الأمن القومي : الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ان الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع، خلال استقباله السفير العراقي في موسكو قحطان طه الجنابي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان انه "جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول، بما يخدم مصالح العراق ودول المنطقة والعالم".

وأضاف: "شدد الأعرجي، على أن مصلحة العراق أولوية بالنسبة للحكومة العراقية، إلى جانب علاقات المصالح المشتركة مع الدول، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع، وهي ماضية ببناء علاقات صداقة تخدم تطلعات العراق في تحقيق مصالحه وأمنه القومي".