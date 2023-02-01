البجاري تدعو الى نشر التوعية بمخاطر حروب النظام المقبور عبر تضمينها بالمناهج الدراسية

متابعة / ظاهر العقيلي

شددت عضو مجلس النواب ، زهرة البجاري، اليوم الاثنين، على اهمية توعية الاجيال الشبابية خطورة الانخراط بالحروب العبثية عبر تضمين المناهج الدراسية للشواهد التاريخية و اثار تلك الحروب على المجتمع .

و قالت البجاري، بحسب بيان لمكتبها الاعلامي، ان العراق لازال يعاني من اثار الحرب العبثية التي قادها النظام المقبور ضد الجمهورية الاسلامية في ايران ، و ذلك عقب اعلان وزارة الدفاع العثور على رفاة جنود عراقيين من ضحايا تلك الحرب .

و دعت البجاري، الى ضرورة توعية الاجيال بخطورة الحروب بالوكالة كونها تحرق الحرث والنسل ويدفع ثمنها العراقيين ، بحسب تعبير البيان ، فيما شددت على اهمية ادخال خطورة الحروب والجرائم التي قام بها صدام وازلامه بالمنهاج الدراسي .

و وصفت البجاري، الحروب التي شنها النظام البائد على دول الجوار بالعبثية ، باعتبارها حروب دمار خلفت الاف الضحايا ودمرت مقدرات البلاد تحت شعار " استعادة حقوقنا بالارض والمياه" .

و في وقت سابق ، اعلنت وزارة الدفاع العراقية، استخراج رفاة شهداء عراقيين جرّاء حرب الخليج الأولى بين عامي (1980- 1988).