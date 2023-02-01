القبض على متاجرين بالمشتقات النفطية وضبط اوكار التهريب في الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ان الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متاجرين بالمشتقات النفطية بطريقة غير قانونية وتضبط عدد من أوكار التهريب في الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان انه "بعمليات استباقية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مثمرة والاستفادة من الموارد الفنية، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عدد من المتهمين بالمتاجرة بالمشتقات النفطية بطريقة غير قانونية".

وأضافت ان المفارز تمكنت من ضبط عدد من أوكار التهريب في مدينة الرمادي ضمن محافظة الانبار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية.