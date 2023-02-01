الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية جنوب سامراء

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن انطلاق عملية مشتركة لتعقب فلول “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان ان "قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت، عملية دهم وتفتيش لتعقب فلول “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت ان" العملية شملت منطقة تل البتار في ناحية يثرب جنوب مدينة سامراء، حيث تم تفتيش الاحراش والبساتين والمبازل والممرات المائية بهدف تأمين المناطق، وادامة الأمن وتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية"