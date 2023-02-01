رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بواقع كركوك

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة الارتقاء بواقع الخدمات وتأهيل البنى التحتية في محافظة كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "رشيد أستقبل، في قصر بغداد، وفدا عشائريا كرديا من أهالي مدينة كركوك".

وبحسب البيان، أكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، أن "لمدينة كركوك أهمية خاصة وقد عانت من الظلم والاضطهاد والحرمان في زمن النظام البائد" مشددا على "ضرورة الارتقاء بواقع الخدمات وتأهيل البنى التحتية من أجل تلبية مطالب أهالي المدينة".

وأشار البيان الى، أن "اللقاء بحث واقع المدينة وأهمية البدء بالمشاريع الحيوية فيها وتطوير المرافق العمرانية".

من جانبه، استعرض أعضاء الوفد "المعوقات التي تواجههم ويعاني منها أهالي كركوك".