الجهد الخدمي يكشف عن برنامجه المشترك مع وزارة التربية

كشف فريق الجهد الخدمي الحكومي، اليوم الأربعاء، عن اهم المشاريع التي سيتم إنجازها بالتعاون مع وزارة التربية، فيما اكد ان مشروع انجاز الرحلات الدراسية سيستمر لمدة خمس سنوات إضافية.

وقال مدير الجهد الخدمي أبو علي الكوفي في حديث ل / المعلومة/ إن "عمل الجهد الهندسي لن يقتصر على بناء المشاريع الخدمية بل سيتم العمل بالشراكة مع وزارة التربية لتأهيل المدارس المتهالكة في جميع المناطق التي سيتم العمل بها ضمن مشاريع الفريق"، مشيرا الى ان "عمل الجهد الحكومي والخدمي لن ينتهي في المناطق التي تم العمل بها، بل سيشمل جميع المحافظات الجنوبية التي تعاني من نقص في المشاريع الخدمية".

وتابع، ان "الجهد الخدمي سيستمر في مشروع انجاز الرحلات الدراسية لمدة خمس سنوات إضافية ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي في المدارس العراقية".

واردف الكوفي، ان "هنالك برنامجا خاصا في تأهيل المدارس ومساعدة وزارة التربية في تهيئة الأجواء الدراسية بحسب المواصفات للتلاميذ في المدراس".

وكان فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي / مصنع الهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي قد جهز العديد من المدارس الحكومية ومنها المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية بالمقاعد المدرسية (الرحلات).