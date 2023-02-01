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هيئة الحج تعلن زيادة اعداد المعتمرين برا الى أكثر من 5 الاف


أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاربعاء، موافقة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على زيادة عدد المعتمرين العراقيين برا.

وذكرت الهيئة في بيان ان "وفدا من الهيئة يترأسه رئيس الهيئة سامي المسعودي والكادر المتقدم اجتمع اليوم مع محافظي كربلاء نصيف الخطابي والانبار علي فرحان ومدير هيئة المنافذ اللواء عمر الوائلي وعدد من القيادات الأمنية في منفذ عرعر الحدودي للتباحث حول تسهيلات تفويج المعتمرين". 

وكشف المسعودي خلال الاجتماع عن "موافقة الجانب السعودي على زيادة عدد المعتمرين المفوجين عبر منفذ عرعر الحدودي من الف معتمر يوميا الى أكثر من خمسة آلاف ". 

واكد "استعداد هيئة الحج والعمرة على انشاء مواقع استراحة للمعتمرين والحجاج والمسافرين عموما تحتوي على محطات وقود ومطاعم واسواق ومساجد وحمامات"، داعيا محافظتي كربلاء والانبار الى "تخصيص المواقع خدمة للمواطنين، فيما ابديا المحافظين موافقتهما المبدئية لتخصيص المواقع".

واشار الى ان "هناك تنسيقا وتعاونا كبيرين بين الهيئة والعمليات المشتركة والقوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظة الأنبار لتأمين الطريق اضافة الى استنفار ملاكات هيئة الحج والمنافذ الحدودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة في منح تأشيرات سفر المواطنين الى الديار المقدسة".

واوضح المسعودي ان "الهيئة تسعى لرفع العدد لأعلى طاقة استيعابية والوصول الى عشرة الاف معتمر"، مطالبا الجهات الامنية بتفويج المعتمرين على مدار الساعة وفتح السيطرات الامنية باتجاه منفذ عرعر وعدم اقتصار وقت التفويج لـ12 ساعة".

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