الكشف عن آخر المعالجات الحكومية لأزمة الدولار.. ماذا عن زيارة واشنطن؟

كشف عضو مجلس النواب، محمد البلداوي اليوم الأربعاء، أبرز تطورات أزمة ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية، فيما أكد أن ملف سعر الصرف سيكون ضمن أولويات زيارة السوداني المرتقبة لأميركا.

وقال البلداوي في حديث ل / المعلومة /، إن "هناك لجنة داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني تعمل على إيجاد معالجات فنية لأزمة الدولار"، لافتا الى أن "اللجنة تتواصل مع أمريكا لمحاولة الوصول الى حلول قادرة على الوصول الى نتائج تسيطر على الازمة".

وأضاف، أن "تدخل الفيدرالي الأميركي أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية"، مشيراً الى أن "الدولار سيكون ضمن أولويات زيارة السوداني المرتقبة لأميركا".

وأكد عضو مجلس النواب، أن "السياسة الأميركية الحالية غير مبررة ولم تمارسها بعهد الحكومات السابقة"، موضحاً أن "قضية الدولار سياسية لإيقاف التعاقدات والاتفاقيات العراقية الأخيرة".

وأشار البلداوي الى، أن "أميركا قننت المستحقات العراقية من الدولار بالبنك المركزي"، مستدركاً بالقول: "المعالجات الحكومية بدأت منذ شهر لإنهاء تداعيات ارتفاع الدولار".