السوداني يتسلم من الإطار ملفات فساد ثقيلة خاصة بديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء تسليم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 13 ملفا بالفساد خاص بإدارة ديالى.

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" جزءً من الاشكالية الكبيرة في ديالى هو تغلغل الفساد واستغلال النفوذ والثراء الفاحش لدى البعض ممن استغلوا غياب الدوائر الرقابية المؤثرة في نهب المال العام".

واضاف،ان" 13 ملف فساد رفع الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل التحقيق بها وفق الصلاحيات واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصحيح الاوضاع في ديالى بعد معاناة مع سوء الخدمات دام سنوات".

واشار الى ان" التغير قادم في ديالى في ضوء ما نراه من تقييمات شملت بعض المسؤولين لافتا الى الفساد لايقل خطورة عن الارهاب وهو جزء من مشكلة المحافظة".

وعانت ديالى من سوء الخدمات الاساسية دفعت الى بروز تظاهرات مطلبية في مناطق عدة خلال السنوات الماضية"