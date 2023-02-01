الشيخ جلال الدين الصغير يشكر المعزين بوفاة شقيقه المرحوم الدكتور الحاج محمد حسين علي الصغير رحمه الله

بعرفان بالغ وبامتنان وشكر كبيرين تتقدم أسرة آل الصغير للسادة المراجع العظام والعلماء الأعلام ورجالات الحوزة العلمية وعلى رأسهم المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الشريف، وللسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسادة الوزراء والنواب والمحافظين والقوات المسلحة أركاناً وضباطاً ومراتب وحشدنا المبارك أركاناً وألوية ومجاهدين وقادة الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة وادارات العتبات المقدسة ورؤساء الجامعات واساتذتها وطلابها وزعماء القبائل وشيوخ العشائر والشعراء والمواكب الحسينية والاتحادات المهنية وسائر المؤمنين،

وكذلك للمعزّين من خارج العراق لاسيما العلماء الأعلام في الجمهورية الإسلامية ولبنان وفلسطين وعلى رأسهم مكتب السيد قائد الثورة الاسلامية دام ظله الوارف وللقيادات السياسية لاسيما السادة السفراء وقائد فيلق القدس وسماحة الأمين العام لحزب الله ورئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والاخوة في أنصار الله في اليمن وسلطنة البهرة الإسماعيلية في الهند لمشاركتنا العزاء بالفقيد الكبير الراحل الشيخ الدكتور محمد حسين الشيخ علي الصغير رضوان الله عليهما، ولقد كانت للكلمات الحانية للمرجع الديني الأعلى ولمشاعر العزاء أبلغ الأثر في تسليتنا ومواساتنا بالمصاب الجلل، حفظكم الله جميعاً وأبقاكم ومن يلوذ بكم ودرأ عنكم كلّ مكروه وأبعدكم عن كلّ سوء… ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم

عن أسرة آل الصغير

الشيخ جلال الدين علي الصغير