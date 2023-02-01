الأخبار

رئيس الجمهورية: يجب إعادة النظر بمشروع القانون الجديد لمجالس المحافظات


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات في مشروع القانون الجديد، خلال استقباله أمين عام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات في مجلس الوزراء أحمد الفتلاوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان " رئيس الجمهورية تحدث خلال اللقاء عن ضرورة الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على حجم المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها"، مشيراً إلى" وجوب دعم المحافظات وموازناتها والخدمات المقدمة لأهاليها، وضرورة تفعيل نصوص الدستور والقوانين في ما يتعلق باللامركزية الإدارية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات بما يساعد في مكافحة الفساد والقضاء عليه والارتقاء بالمستوى العام للمحافظات".

وأوضح رئيس الجمهورية "أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات في مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مشيراً إلى "ضرورة معالجة صرف الأموال المخصصة للمحافظات للنهوض بواقعها العمراني والخدمي، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة متكاملة في الخدمات المقدمة والبنى التحتية".

وأكد أن "الاستقرار الأمني والسياسي سيساعد في فتح الآفاق أمام الاستثمار، كما بيّن أهمية تطوير هذه الفرص للنهوض بواقع البلاد وتأمين الرفاه والاستقرار لأبناء الشعب".

وفي هذا السياق وجّه رئيس الجمهورية "بإنشاء صندوق لشكاوى المواطنين خاص برئاسة الجمهورية".

بدوره أشار الدكتور الفتلاوي إلى أن "اللجنة ستؤدي دورا تنسيقياً مع رئاسة الجمهورية من خلال الاطلاع على تقارير كل محافظة بشكل متكامل"، وأوضح حرص الحكومة على تفعيل تخصيصات البترودولار ودفعها إلى المحافظات بشكل مباشر، كما تم إنشاء صندوق تنمية العراق وصندوق إعمار المحافظات الأشد فقرا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة: بعض الوزارات تعاقدت مع شركات فاحصة دون المستوى المطلوب
السوداني يتوعد المتجاوزين على أراضي الدولة باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم
رئيس الجمهورية: يجب إعادة النظر بمشروع القانون الجديد لمجالس المحافظات
قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوى
النزاهة تحكم بالحبس الحضوري على وزير الصناعة الأسبق
رئيس صندوق استرداد أموال العراق يكشف تفاصيل إعادة الأموال المهربة
الشرطة الاتحادية تضبط ورشة لصناعة الأسلحة في بغداد
محلل سياسي : : قرارات المحكمة الاتحادية ستنظم علاقة الإقليم بالمركز
النزاهة النيابية تكشف خفايا سرقة القرن واخر تطورات احداثها
القرارات الكاملة لمجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.33
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك