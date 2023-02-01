قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوى

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى، الى قصف صاروخي، لافتة الى سقوط صاروخين داخل القاعدة.

وذكر الجهاز في بيان إنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال صواريخ إلى جيش زلكان في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي".

وأضاف: "تم إرسال ثمانية صواريخ إلى قاعدة تركيا العسكرية في زلكان".

وأشار الجهاز الى، أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش ولم تتضرر أي حياة".