الشرطة الاتحادية تضبط ورشة لصناعة الأسلحة في بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، القبض على متهمين اثنين وضبط ورشة لتصليح الأسلحة غير مرخصة في بغداد.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ان “الجهد الأمني للواء الأول شرطة اتحادية نفذ عملية تفتيش في ناحية الوحدة /حي السلام جنوب بغداد تمكن خلالها من القاء القبض على متهمين أثنين وضبط ورشة غير مرخصة لتصليح الأسلحة”.

وأضافت إنه “ضبط فيها (٢٠ ترباس بندقية كلاشنكوف، ١٧ غطاء بدن بندقية، ٤ مدك بندقية منوع، ١٠ هياكل مسدسات مختلفة، ٤ هياكل بندقية كلاشنكوف، ٥٠ نابض إرجاع، ١٣ مخزن مسدس فارغ، بالإضافة إلى مدك وطارق بندقية ومحرك عتل امان تقدر بحوالي ١٠٠ عتلة و ٣٠ حاضن بندقية كلاشنكوف)، كما تم العثور على (٢) بندقية كلاشنكوف ورمانة دفاعية أثناء التفتيش حول الورشة”.

ولفتت إلى “احالة المتهمين الى الجهات المختصة مع ضبط جميع المواد والاسلحة والتعامل معها اصوليا”.

واعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 4 من مطلقي العيارات النارية في بغداد.