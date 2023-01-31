النزاهة النيابية تكشف خفايا سرقة القرن واخر تطورات احداثها

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن اخر تطورات ملف الكشف عن المتورطين في قضية سرقة القرن، فيما اكدت ان المدعو حسين قنبر اغا هو المسهل للسرقة في وزارة المالية اّبان حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال عضو اللجنة علي الجمالي في حديث ل /المعلومة/ إنه "تم تقسيم أموال سرقة القرن الى حصص بين جميع الأطراف التي تورطت بها"، مشيرا الى ان "المدعو حسين قنبر اغا هو المسهل للسرقة في وزارة المالية اّبان حكومة الكاظمي".

وتابع، أن "المدعو حسين قنبر اغا كان هو المتحكم والمسهل للسرقة في وزارة المالية في حين انه لا يمتك أي صفة رسمية او حكومية فيها"، لافتا الى ان "الامر وصل الى ان يكون هذا الشخص هو المتحدث باسم الوزارة بدلا عن الوزير السابق علي علاوي".

وبشأن اخر تطورات ملف الكشف عن المتورطين بسرقة القرن بين الجمالي: انه "تم كشف العديد من المتورطين من ديوان الرقابة المالية والنزاهة العامة والدين العام وجاري التحقيق معهم".

وكان مصدر مطلع قد تحدث في وقت سابق إن "نور زهير لا يعد المتهم الأول فقط بسرقة القرن، بل هناك العديد من مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي متهمين بالسرقة والتواطؤ كلاً حسب موقعه ودوره في نهب المال العام".