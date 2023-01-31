نائب سابق: ممارسات الحلبوسي لم تعد مقبولة ومدير مكتبه أصبح ممثلا عنه

اكد النائب السابق رسول راضي، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد اصبح شخصية مرفوضة خصوصا في تحالف العزم بسبب استبداده بالقرارات، لافتا الى ان مدير مكتبه اصبح ممثلا عنه وقد يتخذ قرارات عنه في بعض الأحيان.

وقال راضي لـ /المعلومة/، ان "هناك انسحابات من تحالفي عزم وتقدم بسبب سياسة الحلبوسي وانفراده باتخاذ القرارات وممارساته التي لم تكن مقبولة داخل تحالف السيادة".

وأضاف ان "رئيس البرلمان تمدد لاكبر من حجمه وهو ماولد حالة من الرفض داخل تحالفه خصوصا بعد ان حاول اقصاء نائبيه من عن هيئة الرئاسة في البرلمان ليحصل على رئاسة منفردة وبالتالي اتخذ قرارات استبدادية".

وبين ان "مدير مكتب الحلبوسي قد اصبح الممثل عنه واحيانا يتخذ بعض القرارات التي يقف الى جانبها رئيس المجلس كي يتماشى مع مدير مكتبه فيما ذهب اليه من قرارات".