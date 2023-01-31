تكتل سياسي يطرح خارطة طريق لضبط " سوق الدولار"

طرح رئيس تكتل بيارق الخير محمد الخالدي، الثلاثاء، خارطة طريق لضبط سوق الدولار في العراق.

وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "وضع سوق صرف الدولار في الاسواق العراقية غير مستقر وارتفاعه الى 180 وارد جدا في ظل معطيات متعددة ابرزها عدم وجود الية واضحة المعالم لضبط السوق ومنع المضاربة من دفعه للاعلى".

واضاف، ان "ضبط لوائح النفقات الحكومية امر في غاية الاهمية لمنع هدر العملة الصعبة واعادة بوصلة توجيه بيع الدولار نحو المواد الاساسية خاصة الغذاء والادوية لانها المحرك الاساسي لمنع فوضى الشارع".

واشار الى ان "الفساد موجود في جسد الحكومة ويجب الانتباه لخطورته خاصة في ملف سوق الدولار وتهريبه للخارج"، لافتا الى "اهمية الاسراع في دفع الاسعار للانخفاض في الاسواق واصدار قرارات جريئة تؤمن خفض سعر الصرف على نحو يعطي الطمائنية في تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة".

وتشهد الاسواق العراقية اضطراب في تحديد اسعار صرف الدولار وضغطها على الدينار الذي انخفض قيمته بشكل كبير في الاشهر الاخيرة.