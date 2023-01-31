العراق وإيران يبحثان عدة ملفات قضائية مشتركة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان مع الوفد القضائي الإيراني، اليوم الثلاثاء، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل معاون السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كاظم غريب ابادي والوفد المرافق له".

وأضاف، أن "اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".

وأتم البيان: "حضر اللقاء رئيس الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر".