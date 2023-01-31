المالية النيابية تناقش مع محافظ البنك المركزي "أزمة" الدولار

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق "أزمة الدولار".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني استقبل محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق في مقر اللجنة بحضور اعضاء اللجنة".

وأضاف البيان أن "محافظ البنك قدم التهاني بمناسبة انتخاب رئاسة اللجنة المالية متمنيا للجنة التوفيق في مواصلة عملها الرقابي والتشريعي".

وأشار الى انه "تم خلال اللقاء مناقشة موضوع تذبذب ارتفاع اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وامكانية السيطرة عليه للمحافظة على السوق، فضلا عن مناقشة تداعياته على المواطنين وخطوات البنك المركزي والاجراءات المتبعة من قبله".