المحكمة الاتحادية تؤجل موعد النظر بدعوى الطعن بدستورية عمل برلمان كردستان

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد النظر بدعوى الطعن بدستورية استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان إلى السابع من شباط المقبل.

وقالت الاتحادية في بيان إنها "قررت بالدعوى الدستورية بالعدد (233 - اتحادية - 2022) وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان اقليم كردستان ورئيس اقليم كردستان اضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم (12) لسنة 2022 (قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان)، تأجيل موعد المرافعة".

وأضافت أن ذلك جاء "لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب اقليم كردستان اضافة لوظيفته لسوء الاحوال الجوية ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها".

وحددت المحكمة، "يوم 2023/2/7 موعداً للمرافعة".